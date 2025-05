Incêndio em Machico já está dominado

O incêndio que deflagrou, ao início da tarde, na zona da Boavista, acima do cemitério de Água de Pena, em Machico, já se encontra dominado.

"Já está dominado e controlado", garantiu uma fonte oficial.

O fogo, que ocorreu em área de mato, mobilizou os Bombeiros Municipais de Machico, que estiveram no local com uma viatura e quatro operacionais. Também os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz responderam à ocorrência, com uma viatura e cinco elementos no terreno.

O combate às chamas contou ainda com o apoio do helicóptero de combate a incêndios, que realizou várias descargas de água na área.