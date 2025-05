Iniciativa Liberal Madeira recomenda adesão da AT-RAM à arbitragem tributária

A Iniciativa Liberal Madeira, através do respectivo deputado único, vai apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a adesão da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Madeira (AT-RAM) ao Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). Esta medida visa permitir que, à semelhança do que já acontece no continente, os contribuintes da Região (individuais e empresa) possam optar por um mecanismo de resolução de litígios fiscais mais rápido, eficiente e acessível – a Arbitragem Tributária.

Para Gonçalo Maia Camelo, deputado da IL Madeira, os benefícios desta proposta são claros: “actualmente, um processo nos tribunais tributários pode demorar mais de quatro anos até que seja proferida a decisão final".

"No CAAD, o tempo médio de resolução é de apenas 4,5 meses. Ora, a justiça fiscal é um fator decisivo para a competitividade económica e para a credibilidade das instituições. Uma justiça lenta é uma justiça que falha e inimiga do investimento e do crescimento económico. Uma justiça célere é uma justiça que protege os contribuintes, o Estado, o investimento e a atividade económica", acrescenta.

O partido explica que "a arbitragem tributária é um mecanismo voluntário, imparcial, validado pelo Estado e com provas dadas: o CAAD funciona sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e os respetivos árbitros constam de uma lista pública, estando sujeitos a rigorosos critérios de imparcialidade; em 2023 deram entrada no CAAD mais de 1000 processos; em regra, mais de 90% das decisões do CAAD são confirmadas pelos tribunais superiores; e a taxa de sucesso da Autoridade Tributária nos processos do CAAD é semelhante à registada nos tribunais tradicionais".

Por outro lado, conforme refere a IL, "os benefícios do recurso à arbitragem tributária são evidentes: o recurso ao CAAD permite reduzir as pendências nos tribunais tributários, melhorando as respectivas condições de funcionamento; e a celeridade na resolução dos litígios fiscais promove quer o aumento da eficiência da cobrança de receitas fiscais, quer o aumento da confiança dos investidores e dos agentes económicos".

Assim, Gonçalo Maia Camelo concluiu que, “com esta proposta, a Iniciativa Liberal apresenta uma solução simples, exequível e sem custos, com relevante impacto directo na vida dos cidadãos e das empresas, bem como na economia da Madeira".

"Uma solução que pode potenciar mais investimento na Região, nomeadamente, mas sem restringir, no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira", concluiu.