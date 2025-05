LPCC promove iniciativa para sensibilizar sobre o cancro do pulmão

Durante o mês de Maio o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolveu uma campanha 'Maio Branco', com o objectivo de sensibilizar para o cancro do pulmão. No último dia do mês, sábado, será levado a cabo um evento - 'O Primeiro Dia Sem Fumar' - na Praia de Machico. Segundo nota enviada, o evento terá início pelas 16h45 e é gratuito.

Os interessados deverão levar uma peça de roupa branca, uma toalha e garrafa de água.

"No mês de Maio assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro do pulmão. O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano e está associado ao desenvolvimento de cancro do pulmão. O consumo regular de tabaco pode levar a uma série de problemas de saúde como o cancro do pulmão, boca, laringe, esófago, estomago, mas também à doença pulmonar obstrutiva crónica, enfartes agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, impotência sexual ou infertilidade. É também fator de risco para doenças mentais como a depressão, ansiedade ou esquizofrenia", refere a mesma nota.

O evento contará com o seguinte programa:

16h:45min – Ponto de encontro (Praia Amarela)

17h:00min – Caminhada Maio Branco

18h:00min – Aula de Pilates com PT Miguel Fernandes

19h:00min – Palestra com Nivalda Pereira, Pedro Pereira, médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar

19h:20min – Testemunho inspirador de Miguel Fernandes

19h:45min – Encerramento