Rogério Gouveia deverá ser o novo presidente da SDM

O ex-secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, deverá ser o substituto de Roy Garibaldi na presidência da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), avança a RTP-Madeira.

Segundo o canal televisivo, Gouveia deverá tomar posse já na próxima semana.

O DIÁRIO tentou contactar o ex-secretário regional, mas sem sucesso.

Rogério Gouveia, assim como Pedro Ramos (ex-secretário Regional da Saúde e Protecção Civil) e Pedro Fino, antigo secretário com as pastas do Equipamento e Infraestruturas, são arguidos no âmbito do processo 'Ab Initio'.