Acidente causa congestionamento na Via Rápida

Um acidente ocorrido na Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, causou esta manhã um pequeno congestionamento de cerca de 2 km de extensão, mas que já estará em vias de resolução.

De acordo com a Infovias, o acidente ocorreu perto das 9h00 na Via Rápida, no sublanço Ponte dos Frades - Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Neste momento, o trânsito começa a descongestionar, pelo que ter-se-á tratado de um 'toque' sem consequências de maior.