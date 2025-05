Acidente na Via Rápida com carro e moto

Um acidente ocorrido há cerca de meia-hora está a congestionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente na zona das Neves.

Uma moto e um ligeiro de passageiros estão envolvidos, mas testemunho no local calcula que ambulância e viatura de apoio, mais PSP estiveram no local. O motociclista acidentado parecia estar consciente, mas terá sido levado ao Hospital.

Foto Google Maps

No caso da PSP está a tratar das diligências habituais nestas ocasiões, bem como da Via Litoral que está a garantir que a fluidez do trânsito seja reposta.

Segundo a concessionária da Via Rápida, neste momento há um congestionamento que vem desde a zona da Cancela com cerca de 3,6 km de extensão.