Funchal recebe Campeonato Europeu de Natação Artística e Taça COMEN 2025 entre 2 e 5 de Junho

A cidade do Funchal será palco do Campeonato Europeu de Natação Artística e da Taça COMEN - Mediterranean Swimming Cup 2025, entre os dias 2 e 5 de Junho, no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada.

O evento, que reúne os melhores atletas europeus da modalidade, é organizado pelo European Aquatics, em parceria com a Federação Portuguesa de Natação, a Associação de Natação da Madeira e o Governo Regional da Madeira, contando com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A competição europeia absoluta contará com 138 atletas, enquanto a Taça COMEN CUP terá a participação de 94 atletas, oriundos de diversos países.

Na apresentação oficial do evento, realizada esta tarde no Museu da Quinta das Cruzes, a vereadora com os pelouros da Juventude e do Desporto, Helena Leal, destacou o impacto positivo da iniciativa para Região e, em particular, para a cidade, não apenas no plano desportivo, mas também social e económico.

“Estamos convosco para levar o nome da nossa cidade e da nossa Região além-fronteiras, como é o caso deste campeonato europeu”, afirmou a autarca, sublinhando o compromisso da Câmara Municipal do Funchal com o desenvolvimento do desporto e a promoção da Região.

Helena Leal realçou ainda a capacidade da Madeira em acolher grandes eventos internacionais com excelência, acrescentando que este tipo de competições cria oportunidades para que os “jovens” possam crescer e projectar-se internacionalmente.

“Da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para colaborar e apoiar, como é o caso deste campeonato. Podem contar com o Município do Funchal para tudo aquilo que estiver ao nosso alcance”, concluiu.