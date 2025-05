Rabaçal 'à cunha' de carros em dia de sol no Paul da Serra

Centenas e centenas de viaturas de rent-a-car enchem os 'estacionamentos' e as bermas da estrada regional, no Paul da Serra, na zona do Rabaçal.

Em dia de céu limpo, foram muitos os turistas que escolheram um dos vários trilhos daquela zona do Parque Natural da Madeira para passear a pé, viajando até lá em viaturas de aluguer.

A falta de estacionamento, ainda que improvisado, já que todos os 'buracos' servem para parar o carro, acaba por levar os visitantes a deixarem o carro na via de rodagem, acabando por dificultar a circulação automóvel em algumas secções, entre a estrada que desce para o Arco da Calheta e o Caminho do Lombo Salão.

Também na zona da 'garagem', já neste último arruamento, a confusão de viaturas de aluguer também já se sente, sendo muitas as que ocupam a berma da estrada.

Os congestionamentos de trânsito nos principais pontos turísticos têm sido recorrentes. Ponta de São Lourenço, Pico do Areeiro, Achada do Teixeira, Queimadas ou Cabo Girão fazem parte dessa lista.