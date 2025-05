Iniciativa 'Todas as Cores' reforça campanha “Humanidade é Diversidade” da CMF

No próximo sábado, dia 31 de Maio, realiza-se, nos Jardins do Lido, o evento intercultural 'Todas as Cores' e conta com a participação da vereadora com o pelouro da Diáspora e das Migrações na Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte.

A iniciativa insere-se na campanha "Humanidade é Diversidade", que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) lançou recentemente, no âmbito Semana da Diversidade Cultural Para o Diálogo e a Diversidade, que decorreu de 19 e 23 de Maio.

Esta campanha, que dá visibilidade à diversidade étnica e linguística das pessoas que residem no Funchal, visou igualmente assinalar o Dia Mundial da Diversidade Cultural Para o Diálogo e Desenvolvimento, assinalado a 21 de Maio último. Trata-se de uma iniciativa pioneira da CMF, num momento em que o debate global sobre a imigração se torna cada vez mais sensível.

O evento 'Todas as Cores', começa às 07h30, nos Jardins do Lido, incluindo diversas actividades, desde o ioga, passando por duas caminhadas ou corrida (a primeira até aos Jardins do Almirante Reis, onde também decorre uma aula de crossfit; a segunda, dos Jardins do Almirante Reis até á Barreirinha não faltando ainda a dança, de ritmos latinos, no Complexo Balnear da Barreirinha),

É necessária inscrição prévia, que deve ser feita através do e-mail [email protected].