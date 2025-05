CMF celebra Dia da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento com nova campanha, veja o vídeo

A 21 de Maio celebra-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. A Câmara Municipal do Funchal assinala esta data com a nova campanha 'Humanidade é diversidade', dando visibilidade à diversidade étnica e linguística das pessoas que residem no Funchal.

Esta segunda-feira começou a Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Trata-se de uma iniciativa pioneira da CMF, do pelouro da Diáspora e das Migrações da vereadora Ana Bracamonte e que acontece num momento em que o debate global sobre a imigração se torna cada vez mais sensível. Estão programados diversos eventos distribuídos por vários espaços da cidade.

As actividades contemplam áreas como Educação, Cidadania, Psicologia, Música, Literatura, Fotografia, Desporto e Dança e têm como objectivo fomentar o diálogo intercultural e fortalecer as redes de apoio existentes, essenciais para consolidar a integração da comunidade migrante.