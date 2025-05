DTIM assina protocolos com academia, tecnologia e inovação

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) assinou, na passada segunda-feira, dia 26 de Maio, protocolos com três entidades: o Pólo de Literacia Digital e Inclusão Social do Instituto Politécnico de Santarém (CIAC-PLDIS IPSantarém), o Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e o Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa (ISTEC Lisboa).

O acto formal decorreu no auditório da Escola Superior de Educação, em Santarém, no âmbito do evento internacional “FOREU4ALL Initiatives and Accelerate GeneAI”, que contou com a participação de investigadores e individualidades nacionais e internacionais.

A DTIM visa, assim, aliar a sua missão de "potenciar o uso transversal das tecnologias de informação na formação ao longo da vida, ao compromisso com a promoção do conhecimento, investigação e formação académica de excelência do IPSantarém, do ISTEC Lisboa e do CIAC-PLDIS IPSantarém", abrindo caminho para a colaboração com estas entidades.

"Conscientes desta complementaridade, as quatro instituições signatárias estabelecem, assim, as bases para futuras iniciativas conjuntas que promovam avanços nos domínios académico, tecnológico e da inovação, nomeadamente, desenvolvimento de interacções em formação especializada no domínio das tecnologias educativas em contexto de público adulto; organização de eventos académicos e científicos, bem como a construção de projectos nacionais e internacionais", refere a DTIM em comunicado de imprensa.

A DTIM salienta ainda que, com este protocolo, "incrementa o seu acesso a novas redes de parceiros nacionais e internacionais de que é exemplo a integração no consórcio que apresentou uma candidatura a financiamento pela Comissão Europeia no tópico 'Digital education: Ethical and effective use of generative Artificial Intelligence systems in education and training'”.