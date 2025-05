Leão XIV apela a diálogo renovado sobre construção do futuro do planeta

O Papa Leão XIV pediu hoje "um diálogo renovado" sobre como está a ser construído o futuro do planeta, numa mensagem para assinalar o décimo aniversário da encíclica "Laudato Si", em que Francisco pediu a proteção da "casa comum".

"Esta encíclica do Papa Francisco chama-nos a renovar o diálogo sobre como estamos a construir o futuro do planeta, a unirmo-nos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral e a proteger a casa comum que Deus nos confiou", escreveu o Papa norte-americano na rede social X.

O Papa retomou a preocupação do seu antecessor com o ambiente, expressa na mensagem de vídeo que enviou a uma reunião de reitores de universidades das Américas e da Península Ibérica, no Rio de Janeiro, na qual os convidou a "trabalhar pela justiça ecológica, social e ambiental".

O objetivo do encontro era também preparar a cimeira do clima COP30, que terá lugar na cidade amazónica de Belém e para a qual o novo Papa foi convidado pelo Governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva.

Publicada em 24 de maio de 2015, seis meses antes da conferência sobre as alterações climáticas de Paris, a "Laudato Si" (Louvado Sejas) é uma encíclica em que o Papa Francisco pede à humanidade que atue o mais depressa possível para salvar o planeta.