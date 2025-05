Funchal investe mais de 780 mil euros no Associativismo Desportivo e no Programa Jovem Atleta

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal acolheu, esta tarde, a cerimónia de assinatura de protocolos de apoio financeiro entre o Município do Funchal e 51 entidades desportivas. O investimento total ascende a 780 mil euros, dos quais 615 mil euros são destinados ao Associativismo Desportivo e 164 mil euros euros ao Programa Jovem Atleta, beneficiando directamente 6.578 atletas.

Durante a cerimónia, a vereadora com o pelouro do Desporto e Juventude, Helena Leal, destacou a importância da parceria entre o município e os agentes desportivos, sublinhando que, "por muito que tenhamos visão e a delineação de boas políticas municipais nesta área do desporto, sem a vossa ação no terreno, sem o vosso trabalho, nada aconteceria da mesma forma".

A autarca salientou que "estes apoios são essenciais não só na dinâmica desportiva, mas também na vertente social e económica da cidade", realçando o papel fundamental do desporto na promoção do bem-estar, da saúde e no desenvolvimento integral dos atletas, especialmente nas camadas mais jovens.

Helena Leal revelou que, em 2025, o executivo municipal vai investir 1,3 milhões de euros no apoio às atividades desportivas, representando um aumento superior a 312% face ao início do atual mandato, reforçando o compromisso da autarquia com o desenvolvimento desportivo.

A autarca recordou ainda a aposta no Programa Jovem Atleta, que apoia os escalões de formação com uma subvenção por atleta federado até aos 15 anos, presentemente, nos 25 euros, apoio este que começou por ser 15 euros. "O programa tem como objectivo fortalecer a acção dos clubes na formação desportiva e contribuir para uma cidade mais ativa, saudável e humanizada", acrescentou a vereadora.

Helena Leal lembrou também que o Funchal é detentor do galardão de 'Cidade Amiga do Desporto', e que esta semana acolhe o Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025-Active Cities / Smart Cities, organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Cidade Social e a Universidade da Madeira. O evento reunirá no Funchal mais de 100 municípios, associações, clubes, académicos e outros agentes do setor.

A vereadora concluiu reiterando o compromisso da autarquia no apoio ao movimento associativo: "continuaremos a apoiar as associações, os clubes desportivos, e a trabalhar em conjunto para desenvolver o Funchal como uma cidade ativa, promotora da saúde, do bem-estar e, acima de tudo, amiga do desporto".