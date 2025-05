Madeira e Badajoz oficializam protocolo para a Inclusão

Promover intercâmbios entre técnicos, professores e estudantes é um dos objectivos do protocolo assinado, esta quarta-feira, entre a Secretaria Regional de Inclusão (SRITJ), através da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS), e o Instituto de Educación Secundaria Barbara de Braganza, sediado em Badajoz.

Na cerimónia que oficializou uma cooperação vigente deste 2018, participaram duas representantes da direcção da instituição de ensino, Maria Teresa Márquez e Maria Angeles Gonzáles, a directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Maria Graça Moniz, e a sua equipa, assim como duas jovens actualmente em estágio na DRAS.

Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, presidiu à cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação entre as duas entidades de referência no âmbito da promoção da igualdade de oportunidades, da inclusão e do combate à discriminação.

A governante destacou a importância da partilha de saberes e de conhecimentos para a prossecução das políticas públicas implementadas em ambas as regiões. Já Maria Teresa Márquez agradeceu o apoio da Região aos jovens estagiários, enaltecendo também o empenho na implementação de medidas inclusivas.

O protocolo assinado vigora até 2030 e prevê também a emissão de certificados de formação, a cooperação na dinamização de políticas e ações preventivas da violência e da discriminação de género, étnica e sexual e de estratégias de disseminação dos valores da inclusão.