ISAL debate imigração, IA e inovação no turismo

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza a 5.ª edição da THINK+ Internacional Conference, uma conferência interdisciplinar subordinada aos temas da 'Imigração, Inteligência, Impacto, Intervenção e Inovação'.

O evento acontece amanhã, dia 22 de Maio, no auditório do ISAL, sendo possível acompanhar através da transmissão on-line a partir da plataforma Zoom. A conferência THINK+ é uma iniciativa organizada pelo ISAL, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), que conta com a parceria do grupo editorial Ponte Editora, do Centro de Formação Albifor e do Goes Atelier.

O evento, especialmente dirigido à comunidade científica e ao tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira, tem por objectivo promover a investigação científica nas áreas do Turismo e da Gestão. Entre os 'Keynote Speakers' da presente edição, destacam-se os seguintes professores universitários e investigadores: Magnus Luiz Emmendoerfer (Chair da Cátedra da UNESCO de Economia Criativa e Políticas Públicas, Brasil); Fabrizio Bon Vecchio (Presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance, Brasil); Cássio de Assis (Vice-Presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance, Brasil); Eduardo Maurício (Universidade de Coimbra, Portugal); José Manuel Vicente (Professor Auxiliar, Universidade Lusófona, Portugal); António Manuel Martins de Almeida (Professor Associado com Agregação, Universidade da Madeira, Portugal).

O programa da conferência, com início às 19 horas, contempla as seguintes palestras: Magnus Luiz Emmendoerfer – “Ilhas no contexto do Desenvolvimento pela Criatividade: Lições e Prospetivas de Programas da UNESCO”; Fabrizio Bon Vecchio – “Compliance e a utilização das novas tecnologias como novas ferramentas de implementação e controle”; Cássio de Assis – “Inteligência Artificial e Análise Probatória no Processo Penal”; Eduardo Maurício – “Cooperação jurídica internacional”; José Manuel Vicente – “Is Madeira a Smart and an Eco-Touristic Brand Destination? Challenges for Development: Better Sustainability Policies”; António Martins de Almeida – “A perceção do risco no pós-covid e a procura turística nas fronteiras da Europa”. A moderação está a cargo do docente Pedro Nunes.

O evento pretende fomentar o diálogo, a partilha e a divulgação de conhecimento científico e de práticas inovadoras nestas áreas, numa abordagem abrangente e multidisciplinar, acompanhando o Plano Estratégico do Centro de Investigação Científica do ISAL (CI-ISAL). A presente edição tem a direcção de Sancha de Campanella e Fabrizio Bon Vecchio, Vice Diretora Geral do ISAL e Presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance, respetivamente. A organização está a cargo dos docentes, Magnus Emmendoerfer, Eduardo Alves e Pedro Nunes – chairs do evento – e Luz Silva, Nelson Abreu, Andreia Carvalho e Diogo Goes – co-chairs.

Sancha de Campanella, vice-directora Geral do ISAL, em declarações à imprensa, refere que "este evento é demonstrativo do esforço de consolidação das parcerias internacionais, que têm vindo a ser desenvolvidas pelo ISAL desde há vários anos". "Acreditamos que a THINK Conference é sinal da política de responsabilidade social do ISAL, de atuação na comunidade onde se insere, na promoção e divulgação do conhecimento científico, vindo contribuir, em particular, para o desenvolvimento social e humano da Região Autónoma da Madeira", concluiu.

O programa do evento contempla ainda sessões paralelas, sob moderação dos docentes e investigadores Eduardo Alves e Luz Silva, reunindo cerca de uma dezena de investigadores que irão apresentar e debater diversas investigações, versando as várias áreas do evento.