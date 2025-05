Seleção Nacional de Juniores participa no Porto Santo Island Open Water Swimming 2025

A Selecção Nacional de Juniores de águas abertas marca presença este fim-de-semana, dias 24 e 25 de Maio, no Porto Santo Island Open Water Swimming 2025, evento organizado pela Associação de Natação da Madeira, com o apoio da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

A competição, que decorre no Clube Naval do Porto Santo, é aberta a todos os nadadores federados e não federados, sendo que a comitiva da FPN estará representada por uma selecção júnior nacional, que aproveitará a prova como momento competitivo e de treino em mar aberto.

Daniel Viegas, director técnico nacional para as águas abertas da FPN, sublinhou a relevância desta participação, apontando que se trata da primeira competição do ano para a selecção júnior, que vai integrar duas provas, uma no sábado de 2.500 metros e outra no domingo de 5.000 metros. Alguns dos nadadores, disse, vão representar o País no Europeu de juniores.

"As condições de mar estão um pouco mais agrestes do que o normal, com o tempo mais nublado e algum vento, o mar está um pouco picado, mas será muito positivo para trabalhar os desafios que se aproximam", perspectivou Daniel Viegas.

O presidente da FPN, Miguel Arrobas, destacou a importância da presença nesta prova: "Estamos muito satisfeitos com este convite e esta parceria que nos permite estar presente com uma seleção nacional de juniores a competir nas águas de Porto Santos. Uma oportunidade para os nossos nadadores, um evento que permite estreitar relações entre a FPN e as Associações territoriais e neste caso em particular a Associação de Natação da Madeira."

Convocados para a Porto Santo Island Open 2025: Axel Asmar (SCP), Tiago Canelas (CFP), Tomás Peixoto (FCP), Camila Marcelo (CAQC), Francisca Ricardo (FCP), Mafalda Mesquita (GDNFAMA), Maria Cunha (CNCE).