Paulo Cafôfo fica na liderança do PS-Madeira até às autárquicas

Na sequência da notícia, que publicámos ao início desta tarde, com o título ‘Cafôfo fala sobre continuidade à frente do PS na segunda-feira’, o presidente do PS-Madeira veio esclarecer que, na segunda-feira, não falará da sua continuidade à frente do partido. “A minha continuidade está decidida e anunciada. Ficarei até às autárquicas na liderança do partido, garantindo a estabilidade do partido nestes processos eleitorais.”

A notícia anterior foi feita com base numa pequena declaração, que Paulo Cafôfo produziu, após ao encontro do PS com o secretário regional das Finanças, para preparação do Orçamento da Região para o ano em curso.

De facto, das palavras de Paulo Cafôfo poderia ser feita a interpretação que fizemos, mas também haver o entendimento de que o pronunciamento será sobre a situação política nacional e regional.

A questão foi colocada pelo jornalista da Antena 1. Cafôfo foi questionado se a demissão de Pedro Nuno Santos e o caminho seguido pelo PS a nível nacional o fariam mudar de posição, nomeadamente, quanto à sua continuidade. O presidente do PS disse que não falaria do assunto naquele momento. Remeteu declarações para a próxima segunda-feira, no âmbito da reunião da Comissão Política Regional. Mas, de facto, não disse que tais declarações seriam especificamente sobre a sua continuidade ou não.