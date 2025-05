Sondagem SIC/Expresso dá vitória à AD e o Chega surge 'colado' ao PS

A AD lidera a sondagem à boca das urnas feita pela SIC. Já o PS e o Chega estão em empate técnico e o Chega poderá mesmo ultrapassar o PS, o que seria algo inédito.

A AD surge com 30,3 a 34,7% dos votos, o PS entre 21,6 a 25,8% e o Chega entre 19,9 e 24,1%.

Em termos de projecção de mandatos, a AD pode ter entre 82 e 94 deputados, o PS entre 56 e 66 e o Chega entre 55 e 65.

Ou seja, há uma vitória da AD sem maioria, o Chega cresce e dá-se um 'trambolhão' da Esquerda, segundo a projecção SIC/Expresso.

Em detalhe

Com as urnas fechadas, a projecção da intenção de voto do ISC/ISCTE/GfK Metris para a SIC e Expresso dá uma vitória clara à AD - Coligação PSD/CDS e uma derrota do PS que arrisca, no pior dos cenários, ficar até atrás do Chega.

De acordo com a projeção SIC/Expresso a vitória da AD varia entre os 30,3% e os 34,7%, o que corresponderá a entre 82 e 94 mandatos (atualmente tem 80).

Atrás surge o PS com um mínimo de 21,6% e um máximo de 25,8% - ou seja bastante abaixo dos 28% de março de 2024 -, que resultarão em 56 a 66 mandatos. Um número que choca com os atuais 78 deputados socialistas.

Outra das possíveis vitórias desta noite eleitoral será o resultado do Chega que, a confirmar-se o melhor dos cenários da projeção SIC/Expresso, até pode ultrapassar o PS. Vejamos: o partido de Ventura poderá arrecadar entre 19,9% e 24,1% dos votos, conquistando entre 55 e 65 mandatos no Parlamento (tem 50).

A quarta força política continua a ser a Iniciativa Liberal (IL). ainda que com um resultado pouco definido, para já. Ou seja, os liberais podem até ter um resultado pior do que há cerca de um ano. A projeção SIC/Expresso dá um resultado entre 4,2% (abaixo dos 4,94% de 2024) e 7,4%, que corresponde a 6 e 12 mandatos - atualmente a IL tem 8 deputados.

Outro dos vencedores da noite poderá ser o Livre de Rui Tavares que terá um resultado entre 3,3% e 6,5% - acima de março de 2024 (3,16%) -, e no pior das hipóteses mantém os quatro deputados e na melhor chegará aos 10 mandatos.

A partir daqui dá-se o ‘trambolhão’ à Esquerda com CDU com uma percentagem entre 1,4% e 4,0 - um a quatro mandatos, ou seja, no melhor cenário mantém os atuais quatro mandatos, já o Bloco de Esquerda. com 1,0% a 3,6%. não irá além de um a quatro mandatos, perdendo um lugar no Parlamento se alcançar as melhores previsões.

O PAN, de Inês Sousa Real, conquista entre 0,5% a 2,5% - entre zero a dois deputados - e arrisca, como apontavam as mais recentes sondagens, a ficar de fora da Assembleia da República.

A surpresa da noite poderá ser a entrada no Parlamento do Juntos Pelo Povo (JPP). A projeção SIC/Expresso dá um resultado entre 0,2% e 0,8%, o que poderá corresponder a um mandato.

Ficha Técnica

A Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 18 de Maio, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Assembleia da República em 2025.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 22.056 entrevistas, recolhidas em 27 freguesias.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 0.66%.