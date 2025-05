Madeira vai manter reserva estratégica de cereais

O Governo Regional da Madeira vai manter a reserva estratégica de cereais nos próximos dois anos, revelou esta terça-feira, 27 de Maio, o secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

À margem de uma visita às instalações da Direcção Regional de Economia, no número 6 do Largo do Phelps, na cidade do Funchal, o governante madeirense anunciou que a decisão de manter a medida de prevenção, criada em 2022 para combater eventuais rupturas do sector, advém do "contexto geopolítico de grande incerteza e imprevisibilidade".

A Região Autónoma da Madeira tem reservado no seu Orçamento para 2025 cerca de 1 milhão de euros para a reserva de cereais, revelou José Manuel Rodrigues, com a ressalva de que o documento ainda será apreciado e votado na Assembleia Legislativa da Madeira.

A medida, disse, representa um investimento de 700 mil euros por ano.

Durante a visita de hoje à Direcção Regional de Economia, que passará a denominar-se Direcção Regional de Comércio, Indústria e Qualidade, o secretário Regional de Economia afirmou a intenção do Governo Regional em lutar pelo reforço do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade (POSEI), na sua vertente abastecimento, no próximo quadro comunitário.