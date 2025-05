Direcção Regional de Economia passará a denominar-se Comércio, Indústria e Qualidade

A Direcção Regional de Economia vai passar a denominar-se Direcção Regional de Comércio, Indústria e Qualidade, revelou esta terça-feira, 27 de Maio, a directora regional, Isabel Rodrigues.

À margem de uma visita do secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, às novas instalações da direcção, agora localizada no número 6 do Largo do Phelps, a responsável sublinhou que a mudança implica "novos desafios", afirmando que se trata de uma oportunidade para desenvolver as competências e potenciar as áreas de actuação.