Coligação vencedora para manter nas Autárquicas

PSD e CDS já negoceiam coligação eleitoral é a manchete do DIÁRIO desta segunda-feira, 26 de Maio de 2025, que dá conta que "Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues estão a preparar um acordo para as Autárquicas na maioria dos concelhos da Madeira e no Porto Santo". Para ler na página 8.

Como grande foto desta primeira página está a produção de banana e o título GESBA regista ano de viragem. Isto porque a "Empresa de Gestão do Sector da Banana reforçou apoio aos produtores em 2024, atingiu preço médio histórico e inverteu prejuízos operacionais de 351 mil euros". Pode ler nas páginas 4 e 5.

Sporting faz a festa da Taça é um tema que seria previsível como chamada de primeira página, dado os acontecimentos de ontem. "Adeptos madeirenses saíram à rua para festejar a conquista frente ao Benfica". Noutro patamar e ainda sobre o que aconteceu num jogo de júniores na Madeira, noticiamos que "Polícia identifica 10 adeptos após desacatos no jogo do Campo do Andorinha". Tudo matérias de Desporto que pode ler nas páginas 16, 18 e 19.

Helicóptero resgatou 42 pessoas na Madeira. Também é tema de primeira. "Desde 2023, é na Costa Norte que o helicóptero mais tem actuado". Matéria para ler na página 7.

Por fim, há um evento que vai, seguramente, despertar muitos interessados. Concerto da Banda do Panda a 1 de Junho na Ribeira Brava. Leia mais pormenores nas páginas 30 e 31.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre.