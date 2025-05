Helena Leal salienta a importância do bem-estar e resiliência na comunidade educativa do Funchal

No âmbito do Projecto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (PEEC), promovido pelo Município do Funchal em parceria com o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global da Universidade Aberta, decorreu, hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a abertura do Seminário de Autocuidado e Empreendedorismo.

A vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Educação, começou por iniciar a sua intervenção agradecendo a presença da comunidade educativa e relembrando o papel fundamental que esta desempenha no processo de formação e desenvolvimento global das crianças do município.

"Ao longo do dia contámos com mais de 350 pessoas da comunidade educativa, incluindo especificamente 170 crianças, o que reconhecemos ser um reflexo significativo do trabalho realizado", afirmou.

Salientou ainda a relevância do seminário, que constitui "uma caminhada colectiva com o propósito de convidar toda a comunidade educativa a reflectir sobre o papel do auto-cuidado e do auto-conhecimento enquanto ferramentas essenciais para a promoção do bem-estar e da saúde psicológica dos alunos e profissionais da educação."

Acrescentou ainda que, com esta dinâmica, se pretende "implementar equipas mais coesas e dinâmicas, fomentando profissionais mais saudáveis e resilientes, e promovendo contextos educativos mais positivos".

Adicionalmente, destacou a crescente importância da temática abordada, sublinhando o papel determinante das emoções, da gestão do stress e do equilíbrio psicoemocional em todos os quadrantes da sociedade.

Deste modo, explicou que o Funchal, já reconhecido pela UNICEF como 'Cidade Amiga das Crianças', irá em breve dispor de uma estratégia municipal para os direitos das crianças. Sublinhou que, por este motivo, tem sido prioridade do executivo garantir todas as condições necessárias para que as crianças cresçam em ambientes seguros e com igualdade de oportunidades.

"A CMF tem vindo a desenvolver, diariamente, diversos mecanismos de apoio às famílias, potenciando fatores de protecção e resiliência", afirmou. Como exemplo, referiu o projecto PEEC, desenvolvido em parceria com a Universidade Aberta, que integra as vertentes de educação, empreendedorismo e cidadania, bem como o Projecto Educativo Municipal, que já disponibiliza mais de 100 actividades para todo o concelho.

Além disso, Helena Leal reiterou que o investimento na educação tem sido prioritário, abrangendo apoios como manuais escolares, bolsas de estudo e aquisição de equipamentos para os estabelecimentos de ensino, totalizando "12 milhões de euros neste mandato, o que representa um aumento superior a 60%".

Tal como referiu, "a aposta na formação e capacitação das pessoas é essencial, através do reforço das competências fundamentais para o desenvolvimento pessoal e relacional, sendo esta aposta transversal a todos os programas que o município tem vindo a desenvolver, tanto no âmbito educativo como no social".

"Promover uma sociedade inclusiva e humanizada é fundamental “para que todos sintam que têm um lugar, e para que possam ser pessoas mais produtivas e felizes", concluiu.

Importa referir que o Seminário de Autocuidado e Empreendedorismo decorreu ao longo de todo o dia, tendo incluído, durante a manhã, uma oficina de saúde mental, dirigida a professores, orientada pelas formadoras Isabel Rocha e Ana Paula Alves. Já a tarde, foi reservada para um momento de partilha de boas práticas implementadas nos estabelecimentos de ensino, culminando com uma mostra de escolas empreendedoras.