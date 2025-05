SESARAM reforça a importância da prevenção das doenças cardiovasculares

Neste Maio - mês do coração - o Serviço Regional de Saúde reforça a importância da prevenção das doenças cardiovasculares, que continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo. Estima-se que, todos os anos, mais de 30 mil portugueses percam a vida devido a problemas cardíacos, muitos dos quais poderiam ser evitados com diagnósticos precoces e mudanças no estilo de vida.

Assim, entre os dias 19 a 24 de maio, através do Serviço de Cardiologia, promove ações de rastreio, na Praça Amarela, entre as 10h00 e as 18h00, com o objetivo de sensibilizar e avaliar os principais fatores de risco cardiovascular.

Com o envelhecimento da população e os hábitos modernos, fatores de risco como a hipertensão, o colesterol elevado, a diabetes, o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo e o stress crónico tornam-se cada vez mais preocupantes. Mas há boas notícias: mais de 80% das doenças cardíacas prematuras são preveníveis. E tudo começa com a informação e o rastreio. SESARAM

Na nota informativa é dado a saber que o coração é o motor do nosso corpo. "Quando não funciona corretamente, como acontece na insuficiência cardíaca, a qualidade de vida fica gravemente comprometida. Em Portugal, estima-se que esta condição afete cerca de 700 mil pessoas com mais de 50 anos — e a maioria desconhece o diagnóstico", alerta.

Os sintomas, como falta de ar, fadiga, inchaço nos tornozelos e aumento súbito de peso, são muitas vezes confundidos com sinais normais do envelhecimento, o que atrasa a procura de ajuda médica. Pelo que, continua o serviço de saúde, a deteção precoce pode mudar vidas. "Os rastreios são uma oportunidade para conhecer melhor a sua saúde cardiovascular e adotar medidas simples que fazem a diferença: caminhar diariamente, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar e controlar a pressão arterial".

Esta iniciativa é promovida pelo SESARAM, EPERAM em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e outras entidades.