Madeira "tem uma voz forte" na indústria marítima mundial

O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) "tem uma voz forte no Mundo", afirmou esta terça-feira, 20 de Maio, o presidente da EISAP – Associação Europeia de Armadores Internacionais de Portugal, Nils Aden, durante a abertura da II Madeira Maritime Week, que decorre no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.

Segundo o representante internacional, o MAR, com mais de 1.000 navios registados, é "um elemento-chave na identidade europeia, mas também na indústria global marítima", possuindo "uma voz forte na indústria marítima no Mundo", que se destaca pela sua "qualidade e força".

A II Madeira Maritime Week reúne dezenas de especialistas internacionais da indústria marítima com o objetivo de discutir o momento actual da indústria, os problemas existentes e as possíveis soluções.

Durante três dias, o evento colocará em debate "todos os aspectos relevantes para a indústria neste momento, desde temas como a segurança, a regulamentação, o recrutamento de talentos no mar, o ambiente, incluindo, claro, as mudanças geopolíticas que impactam a indústria global, em um nível diário".