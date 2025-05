Ireneu Barreto considera que Carlos Gonçalves é merecedor da gratidão da comunidade

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira considera que Carlos Gonçalves, que agora cessa funções de presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, é merecedor "da gratidão da nossa

comunidade".

Ireneu Barreto, que hoje recebeu em audiência o professor Carlos Gonçalves, agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo presidente cessante, afirmando que "contribuiu decisivamente para transformar esta Instituição pública de ensino das artes performativas numa referência, ao nível regional, nacional e internacional, orientando-se por princípios de disciplina e rigor com vista à obtenção de um elevado nível de preparação dos seus alunos, de onde têm emergido nomes com grande destaque no panorama artístico, nomeadamente na música clássica, no jazz, na dança, no teatro, na música tradicional e na música ligeira".

Por seu lado, nesta oportunidade, Carlos Gonçalves fez um balanço da sua carreira profissional dedicada ao ensino da Música e à gestão de instituições de Formação Artística, desde a Academia de Música e Belas Artes da Madeira, passando pelo Conservatório de Música da Madeira e pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.