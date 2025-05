Paulo Cafôfo "tem de sair já", diz Carlos Pereira

Carlos Pereira, que foi eleito pelo distrito de Setúbal, esta noite, analisou os resultados obtidos pelo Partido Socialista na Região, verificando que a situação do "PS é bem mais grave na Madeira do que a nível nacional" e, no seu entender, Paulo Cafôfo "tem de sair já".

"A minha mensagem é: Paulo Cafôfo tem de sair já, sob pena do partido se tornar irrelevante na Madeira. Já não há paninhos quentes para esta situação" Carlos Pereira

Em declarações à TSF-Madeira, o socialista diz que "é altura desta direcção sair de uma bolha, que parece estar fechada, e enfrentar a realidade, que é sair do partido".

"Sou um socialista e um madeirense preocupado e espantado com o desplante que Paulo Cafôfo tem tido. Podem se palavras rudes, mas não há outras", acrescenta ainda sobre o facto do líder socialista madeirense recursar-se a sair até às eleições autárquicas.

"Não é possível, aceitável e adiável que esta direcção saia do PS", aponta.