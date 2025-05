RIR encerra campanha campanha com "um sentimento de gratidão e confiança"

O Partido RIR Madeira encerra hoje a sua campanha eleitoral com "um sentimento de gratidão e confiança".

"Durante estas semanas, demonstramos que uma nova forma de fazer política é possível – uma política de proximidade, respeito e compromisso com as pessoas", disse a coordenadora regional Liana Reis.

E prosseguiu: "Acreditamos que a Madeira merece mais do que promessas repetidas e soluções improvisadas. Merece uma voz independente, que pense nas pessoas antes dos interesses instalados. O RIR apresentou propostas claras, realistas e focadas nas necessidades reais da população madeirense – da habitação à mobilidade, da saúde à juventude, da sustentabilidade ao apoio social".

Diz ainda recusar "o engano do chamado "voto útil", que mais não faz do que perpetuar os mesmos de sempre no poder".

O verdadeiro voto útil é aquele que representa os valores e esperanças de cada cidadão". Liana Reis

Apela ainda "a todos os indecisos: não se deixem levar pelo medo nem pelo conformismo. No dia das eleições, votem com consciência e com coragem. Votem RIR".