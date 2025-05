Ireneu Barreto diz que pode “haver um certo cansaço” do eleitorado e teme abstenção

O Representante da República na Madeira teme a abstenção no dia em que os eleitores são novamente chamados a eleger os deputados para a Assembleia da República. Preocupação demonstrada na manhã deste domingo por Ireneu Barreto quando exerceu o seu direito na secção de voto n.º 2 da freguesia da Sé, na Câmara Municipal do Funchal.

Destaca a importância destas eleições para a Região, mas mostra apreensão devido aos sucessivos actos eleitorais: “Estou preocupado. É sempre preciso, na Região, olharmos com atenção a questão da abstenção. Como sabem há muitos votos fantasma, que acabam por contar, mas mesmo descontando tudo isso, eu estou preocupado com a abstenção, por uma razão muito simples. Estamos a votar muitas vezes e pode haver um certo cansaço. Mas espero que as pessoas consigam superar esse cansaço e venham votar, votar é decisivo neste momento”.

“Neste dia o que importa passar é uma mensagem muito simples, venham votar”, sublinhou aos jornalistas. “As eleições é um direito que conquistámos com o 25 de Abril, este ano comemorámos os 50 anos das primeiras eleições livres e temos de honrar essa data, por isso peço a todos que venham votar”, acrescentou o Representante da República na Madeira.

Ireneu Barreto também reforça a importância deste acto eleitoral: “A Assembleia da República é um órgão fundamental da nossa democracia. Os nossos deputados eleitos pela Madeira têm tido um papel fundamental em algumas decisões, que nos interessam, por isso é cada vez mais importante que as pessoas venham dizer quem é que querem a defender os interesses da Região”.

“Está um dia lindo, dá tempo de ir à serra ou ao mar, mas antes ou depois disso venham votar”, concluiu.