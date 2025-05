Ireneu Barreto recebeu embaixadora da Noruega

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, a embaixadora da Noruega em Portugal, Hanne Brusletto, que foi acompanhada pelo cônsul honorário daquele país na Região Autónoma da Madeira, Andrew Zino.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica atual, a relevância do turismo norueguês para o mercado regional e as perspetivas de colaboração entre aquele país e Portugal, e em particular com a Região, sobretudo ao nível científico e no desenvolvimento dos transportes marítimos, designadamente na área da eficiência energética.

O Representante da República, que teve ocasião de esclarecer a embaixadora sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais e a atual situação política, agradeceu o esforço da diplomata para continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há séculos a Noruega e a Região Autónoma da Madeira.