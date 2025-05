Associação Avesso apresenta nova comédia 'A Última Morada'

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a Associação Avesso, em parceria com o Município da Calheta, apresenta uma nova comédia 'A Última Morada', inserida no âmbito das Festas do Concelho da Calheta. A estreia acontece a 5 de Junho, às 21 horas, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, com sessões também a 6 e 7 no mesmo horário e às 18 horas no domingo, 8 de Junho.

Esta é a 22.ª produção do Teatro do Avesso. Conta com a adaptação e encenação de João Pedro Ramos e João Gouveia, a partir do texto 'Um caixão para dois' de Jean-Pierre Martinez. A tradução e produção executiva é de Maurícia Gabriel, direcção técnica, desenho de luz e sonoplastia de Luís Melim e fotografia e design de Roberto Ramos.

Do elenco fazem parte Amílcar Boa Morte: João Paulo Gouveia | Pilar Cova de Veiga: Laura Mendonça | Francisco Mata Cunha: Hélder Agrela | Humberto Valsassina: João Pedro Ramos.

A Associação Avesso congratula o Município da Calheta "pela aposta que tem vindo a fazer no teatro, integrando-o desde 2022 na comemoração das suas Festas do Concelho".

Saliente-se que, até ao momento, este é o único Município na Região Autónoma da Madeira a incluir produções de teatro na programação das festas do concelho". Associação Avesso

Os bilhetes estão à venda no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira (291 820 900) ou com a Associação Avesso (através do email [email protected] ou do telemóvel 96 33 55 528). Bilhete Geral: 10 euros / Menores de 18 anos: 5 euros. Preço especial para os residentes da Calheta: Bilhete Geral: 5 euros / Menores de 18 anos: 3 euros. Preço especial de 7,50 euros para grupos de 10 pessoas.

Eis a sinopse:

"Quando dois candidatos eleitorais, no dia da eleição, têm também de cremar os seus respetivos cônjuges, existe o risco de rechear as urnas. Principalmente quando o diretor da agência funerária recruta um funcionário temporário com um comportamento incontrolável…"

Ficha Técnica

Financiamento: Município da Calheta

Produção: Associação Avesso / Teatro do Avesso

Produção executiva: Maurícia Gabriel

Texto: A partir de 'Un cercueil pour deux', de Jean Pierre Martinez

Adaptação de texto e Encenação: João Paulo Gouveia e João Pedro Ramos

Direção técnica / Desenho de Luz/ Sonoplastia: Luís Melim

Fotografia/design: Roberto Ramos

Cenografia e Figurinos: Criação conjunta

ELENCO:

Amílcar Boa Morte: João Paulo Gouveia | Pilar Cova de Veiga: Laura Mendonça | Francisco Mata Cunha: Hélder Agrela | Humberto Valsassina: João Pedro Ramos