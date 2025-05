Concertos no Pátio – Dias 11, 18 e 25 de Junho

O Castanheiro Boutique Hotel apresenta a quarta edição dos Concertos no Pátio, nos dias 11, 18 e 25 de Junho, um evento que já se tornou uma referência cultural no Funchal. Em 2025, o pátio do hotel volta a ser o cenário de noites inesquecíveis, trazendo ao público três concertos imperdíveis com artistas de renome nacional.

Os concertos este ano tem lugar sempre às quartas-feiras e conta com o DJ Victor Freitas, as portas abrem às 19h e a entrada é feita pela recepção do Hotel situado na Rua do Castanheiro.

B Fachada – 11 de Junho

B Fachada, nome artístico de Bernardo Fachada, é um dos músicos mais inovadores da sua geração. Desde 2007, tem vindo a marcar a música portuguesa com um ritmo de edições intenso e uma abordagem singular, desafiando as convenções musicais. A sua discografia inclui álbuns aclamados como Criôlo e Rapazes e Raposas, além de colaborações com artistas como Sérgio Godinho, Dead Combo e Manel Cruz. No dia 11 de Junho, B Fachada sobe ao palco do Castanheiro Boutique Hotel para um espetáculo único e envolvente.

Lena d’Água e Benjamim – 18 de Junho

Lena d’Água é um ícone da música portuguesa, considerada uma das maiores divas da pop nacional. A sua voz inconfundível e a capacidade de interpretar canções com emoção e autenticidade fizeram dela uma referência para várias gerações. Ao lado de Benjamim, talentoso músico e compositor, Lena d’Água apresenta um concerto especial, onde os dois artistas exploram a sua cumplicidade musical e revivem canções intemporais. Um espetáculo que promete emocionar o público.

Salvador Sobral e André Santos – 25 de Junho

Salvador Sobral e André Santos têm partilhado o palco ao longo dos últimos anos, numa parceria artística que combina talento e cumplicidade. Desde Noite Serena, gravada em 2017, até Jobim, lançada em 2022, os dois músicos têm construído um percurso musical rico e autêntico. No dia 25 de Junho, trazem ao Castanheiro Boutique Hotel um espetáculo intimista, revisitando algumas das suas canções mais marcantes.

🎟️ Bilhetes e Informações — Concertos no Pátio 2025

Os bilhetes para os Concertos no Pátio 2025 já se encontram esgotados para o concerto de Salvador Sobral e André Santos, no dia 25 de Junho, bem como para o passe geral de 3 dias.

Para os concertos de B Fachada (11 de Junho) e Lena d’Água com Benjamim (18 de Junho), resta apenas uma disponibilidade muito limitada.

Garanta já o seu lugar enquanto ainda é possível!

🎫 Bilhete Concerto (sem jantar)

15€ por pessoa / por dia ( Dia 25 de Junho já não se encontra disponível)

por pessoa / por dia ( já não se encontra disponível) 30€ por pessoa / passe de 3 dias (já não se encontra disponível)

🍽️ Bilhete Jantar + Concerto

50€ por pessoa / por dia

por pessoa / por dia Inclui:

Menu de 3 pratos

Bebidas incluídas durante a refeição

Nota: A opção Jantar + Concerto já não está disponível para o concerto de 25 de Junho

Para mais informações e reservas:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]

Siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade:

Facebook: facebook.com/castanheiroboutiquehotel

Instagram: instagram.com/castanheiro_boutique_hotel