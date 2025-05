Índia e Madeira estreitam laços e relações entre os povos

O Represente da República para a Região Autónoma da Madeira considera que, através de iniciativas de cooperação cultural, designadamente com a programação na Região de eventos para celebrar os cinquenta anos do reatamento de relações diplomáticas com Portugal, a Índia e a Madeira continuam a estreitar as boas relações entre ambos os povos.

Ireneu Barreto recebeu, hoje, em audiência, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador da Embaixador da Índia em Portugal. Puneet Kundal está pela primeira vez em visita oficial à Região.

Na ocasião, segundo nota à imprensa, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a situação geopolítica actual e a importância do incremento das relações económicas e políticas entre Portugal e a Índia, "países que mantêm históricos e profundos laços desde há séculos".

Quanto à Região, trocaram-se perspectivas sobre a situação atual do turismo, as perspectivas de cooperação e a importância da comunidade indiana, "que tem dado um importante contributo para a economia regional e constitui um excelente exemplo de integração".