'Europe Calling!' mostra preocupações dos jovens em relação ao futuro

O eurodeputado Sérgio Gonçalves assume os compromissos de promover a literacia europeia e a participação dos jovens na política como objectivos do seu mandato no Parlamento Europeu e aponta que os mais novos já estão conscientes dos desafios que enfrentarão no futuro.

A cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do concurso ‘Europe Calling!’ realizou-se esta tarde, no Museu da Electricidade, no Funchal. A organização partiu do eurodeputado Sérgio Gonçalves, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Europe Direct Madeira.

Sérgio Gonçalves explicou que este foi um concurso que procurou reunir a participação de todas as escolas do ensino secundário da Região que têm clube europeu, tendo sido lançado o desafio de criarem um vídeo sobre o tema ‘Que Europa Querem os Jovens?’. Participaram cerca de 140 alunos, de 10 escolas da Madeira, que formaram 17 equipas. As duas equipas vencedoras são agora convidadas a visitar o Parlamento Europeu, em Bruxelas, durante três dias.

O socialista assume que o projecto europeu “está ameaçado por desafios internos e externos”, bem como por “populismos que nascem nos vários Estados-membros” e que têm origem “no descontentamento dos cidadãos e por, de alguma forma, os jovens não se interessarem por política”.

O concurso ‘Europe Calling!’ contou com a identificação, por parte dos alunos, de problemas que lhes dizem respeito, desde o emprego, passando pela educação e pela habitação. Questionado pelos jornalistas sobre o que pode o Parlamento Europeu fazer por estes jovens, Sérgio Gonçalves afirma que se tem trabalhado em muitas das preocupações que, ontem, foram apresentadas pelos alunos. No caso da habitação, o eurodeputado apontou que foi defendido, na campanha eleitoral, um programa europeu de apoio à habitação acessível, tendo já sido constituída uma comissão especial para estudar o problema e apresentar solução, sendo que dentro de um ano deverá haver conclusões. O orçamento para o próximo ano, bem como o próximo quadro plurianual vai contemplar a habitação como prioridade. “Estamos conscientes desse diagnóstico que fizemos e da existência desses problemas”, assume Sérgio Gonçalves.

Jorge Carvalho apela à participação activa

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia apelou aos jovens para que tenham uma participação activa na vida em sociedade, nomeadamente em termos políticos. “Vivemos desafios que são muito significativos”, afirmou Jorge Carvalho.

Nesse sentido, lembrou os pilares fundamentais da União Europeia, assentes em princípios como a solidariedade, subsidiariedade, paz e desenvolvimento harmonioso de um território. Por outro lado, há a consciencialização para desafios que enfrentamos, relacionados com a interculturalidade, poder proporcionar aqueles que procuram este espaço para poder desenvolver as suas competências e acreditar que o seu sucesso pode acontecer na Europa.

Jorge Carvalho apontou que é importante que os jovens tenham a consciência que podem condicionar e decidir o futuro da Europa, pelo que são cruciais projecto ligados à Europa, para que se possa melhor perspectivar o futuro.