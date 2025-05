CDU alerta que "o povo não pode esquecer quem o traiu"

No final desta tarde desta quarta-feira, a cabeça-de-lista da candidatura da CDU, Herlanda Amado, alertou que "o povo não pode esquecer quem os traiu" e apelou a um voto consciente nas eleições legislativas nacionais, que se realizam este domingo, 18 de Maio.

As pessoas não esquecem um dos períodos mais negros das suas vidas com o roubo de direitos e rendimentos desencadeados por PSD-CDS, nos tempos idos de Passos Coelho e Paulo Portas. O roubo de rendimentos, o roubo de pensões e reformas, o roubo de feriados, o roubo do subsídio de natal. Será que as pessoas esquecem esta difícil fase das suas vidas? Será que as pessoas que perderam as suas casas, os seus rendimentos, as suas pensões, os seus direitos conquistados a pulso, já se esqueceram que foram Passos/Portas, com Montenegro como líder parlamentar na Assembleia da República, que destruíram milhares de vidas? Herlanda Amado, cabeça-de-lista da CDU

Herlanda Amado criticou ainda a tentativa, que diz estar agora em curso, de alguns sectores políticos em "fazer as pazes" com os trabalhadores, pensionistas e famílias, questionando por que razão essas medidas não foram implementadas no passado. "Onde estavam os deputados eleitos por esta Região para defender quem lhes confiou o voto?", questionou.

A candidata afirmou que a CDU não esquece esse passado recente e que continua a lutar pelos direitos de quem mais sofreu com as medidas de austeridade. "Temos a força da razão do nosso lado. Temos a força dos que querem mais direitos", declarou.