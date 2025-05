O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), em nota enviada, dá conta que os trabalhadores dos Horários do Funchal vão reunir esta quinta-feira, pelas 17 horas, no Edifício do Campo da Barca, no Funchal, com o Governo Regional.

O sindicato explica que os funcionários dos HF "estão confiantes que o Governo Regional irá atender as justas reivindicações, por si já reconhecidas."