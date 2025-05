Proposta do PS com reparos da oposição

Gonçalo Maia Camelo, da IL, concorda com a urgência de adoptar medidas para responder a um problema evidente nos percursos pedestres e locais mais procurados por turistas. No entanto, lembra que o diploma do PS entra em áreas que são do poder executivo, nomeadamente a regulamentação do diploma já em vigor.

Por outro lado, contaria a afirmação do PS de que o diploma não tem impacto financeiro, porque várias das medidas propostas pelos socialistas "têm custos e não são poucos".

Posição semelhante tem Miguel Castro, do CH que não aceita que se mantenha a gratuitidade dos percursos porque "a implementação de tudo isto tem custos" e a prestação de "serviços de qualidade" não pode ser gratuita.

O que exige ao Governo Regional é que "regulamente", com urgência, o diploma em vigor, sobretudo porque agora tem maioria.