Instabilidade tarifária e política preocupam oposição

O parlamentar socialista Gonçalo Leite Velho disse que a bancada da maioria mostra um “desinteresse absoluto” face ao aumento das tarifas e avisou que isso terá reflexos na estagnação da economia nacional e regional.

Lembrou o apoio da República para apoiar as empresas, mas lembrou que a Madeira não tem nada em curso, pelo que os “empresários continuam à espera”. “Os problemas antecipam-se. A legislação não se trabalha em cima do joelho”, avisou o parlamentar.

Também o deputado do JPP, Paulo Alves, quis falar de instabilidade, da política, daquela que chegou com o avião da Força Aérea que trouxe os inspectores da Polícia Judiciária. O parlamentar disse que Miguel Albuquerque deu razão à oposição ao dispensar os secretários visados do novo governo. “A prova foi dada pelo próprio Miguel Albuquerque.