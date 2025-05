Só o JPP acompanha claramente a proposta de auditoria à Saúde

O PSD, através de Joana Silva, acusou o PS de, com a proposta de uma auditoria à saúde, apenas pretender "denegrir o trabalho realizado", "levantar suspeitas" e criar mais "insegurança nas pessoas".

A deputada social-democrata apresentou números que, segundo a maioria, mostram uma evolução muito positiva da redução das listas de espera e que os tempos médios de resposta, "como mostram dados disponíveis", estão dentro dos valores aceitáveis.

A proposta do PS também foi criticada pelo CH que, através de Hugo Nunes, lembrou as responsabilidades dos socialistas, ao nível nacional, na degradação do Serviço Nacional de Saúde. Miguel Castro, também do CH, reconhece a falta de transparência no sector, mas garante que não é com mais "grupos" e "estudos" que se resolve.

Gonçalo Maia Camelo, da IL, considera importante haver dados concretos sobre a saúde, mas lamenta que a proposta do PS seja mais "uma comissão de inquérito".

O apoio à proposta do PS veio da bancada do JPP que, através de Élvio Sousa, lembrou que "a Madeira é a única região do país em que um doente não conhece a sua posição nas listas de espera".