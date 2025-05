Aprovadas eleições para secretário-geral do PS em 27 e 28 de Junho

As eleições diretas para escolher o novo secretário-geral do PS vão decorrer em 27 e 28 de junho, como previa o calendário proposto pelo presidente do partido que foi aprovado na Comissão Nacional com 201 votos a favor e cinco contra.

Os resultados da votação do calendário e do regulamento eleitoral para as diretas foram transmitidos à Lusa por fonte oficial do partido, não havendo nestes documentos aprovados informação sobre o congresso.

Segundo o mesmo calendário, a data limite para apresentação de candidaturas é dia 12 de junho, estando até agora na corrida à sucessão de Pedro Nuno Santos apenas o ex-ministro José Luís Carneiro.

José Luís Carneiro quer ouvir todos e promete oposição "firme e responsável" O candidato anunciado à liderança do PS, José Luís Carneiro, comprometeu-se hoje a ouvir toda a gente, apelou à união e assegurou que os socialistas serão uma "oposição firme e responsável", recusando qualquer "operação de subversão" da Constituição.

Já a proposta alternativa, subscrita por Daniel Adrião, e que pretendia que houvesse primárias e que a escolha do novo líder do PS fosse depois das autárquicas, foi chumbada.

O presidente do PS - que assumiu interinamente as funções deixadas por Pedro Nuno Santos, que se demitiu na noite eleitoral - anunciou à chegada da Comissão Nacional que ia propor que a eleição do secretário-geral do PS decorresse imediatamente no dia 27 e 28 de junho, com a apresentação de candidaturas até ao dia 12 de junho.

Pedro Nuno diz que terminou a sua vida política partidária O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos afirmou hoje que a sua "vida política partidária termina", assegurando não estar arrependido do chumbo da moção de confiança ao Governo por considerar que "numa democracia avançada" Luís Montenegro não seria primeiro-ministro.

"E que, depois das eleições autárquicas e quando a liderança que, entretanto, for eleita entender mais adequado, se realizam as eleições para delegados ao Congresso do Partido Socialista", disse.