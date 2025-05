Cafôfo promete apresentar propostas de alteração à proposta de Orçamento do Governo

O PS-Madeira foi o último partido a ser ouvido, na manhã de hoje, pelo secretário regional das Finanças, no âmbito da preparação do Orçamento da Região para 2025.

No final do encontro com Duarte Freitas, o presidente do PS-Madeora disse ter a reunião servido para garantir que o seu partido está no processo com uma “postura construtiva e responsável”, esperando que o documento, mais do que em números, se foque na melhoria da vida dos madeirenses.

Nesse sentido, o Paulo Cafôfo promete, desde já, apresentar propostas de alteração ao documento que o Governo Regional vai enviar à Assembleia Legislativa da Madeira, esperando haver, por parte do executivo e da maioria PSD/CDS, abertura política” para aceitar algumas propostas.

O PS vai focar-se, essencialmente, em propostas na área da habitação, da saúde, do investimento público e dos rendimentos dos cidadãos. Neste último aspecto, reivindica: a redução dos impostos, no máximo permitido pelo regime legal em vigor, no IRS em todos os escalões e no IVA; o alargamento do subsídio de insularidade ao sector privado; e a compensação aos agricultores pelo corte de 75% no apoio único.