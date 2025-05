Orçamento Regional para 2025 vai permitir “estabilidade”, assegura o PSD

O PSD/Madeira foi o último partido a ser ouvido, esta quinta-feira, pelo secretário regional das Finanças, com vista à preparação para o Orçamento Regional para 2025. Um documento que será discutido em Junho.

“Hoje viemos tomar conhecimento do que está a ser feito em matéria orçamental e estamos satisfeitos por sentir que a Madeira, a partir de agora, vai ter aquilo que os madeirenses exigiram”, disse Jaime Filipe Ramos, acrescentando que pretende que este seja “o primeiro Orçamento de uma legislatura que esperemos que seja estável”.

O líder parlamentar do PSD/Madeira, que falava à saída do encontro com o tutelar das Finanças, considerou que “os madeirenses queriam e decidiram nas últimas eleições [regionais antecipadas que se realizaram a 23 de Março] voltar a uma normalidade e a uma estabilidade que este Orçamento vai permitir”.

O Orçamento Regional para 2025, conforme explicou, “mantém a linha de desagravamento fiscal” em matéria de IRC, IRS e também na taxa reduzida do IVA, bem assim os compromissos deste Governo Regional [PSD/CDS-PP] com “as carreiras na função pública e no que diz respeito aos rendimentos das famílias”.