Ciência e Arte reunidas no Conservatório para acção sobre educação alimentar

O Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira acolhe nesta quarta-feira, 28 de Maio, pelas 10h00, "um evento dedicado à sensibilização para a educação alimentar, reunindo ciência e arte num mesmo palco", informa a escola em comunicado.

"A sessão tem início com a conferência intitulada 'Nutrição Conectada: como a Educação Alimentar pode fazer a diferença', conduzida pelo nutricionista Doutor Bruno Sousa, que abordará a importância de escolhas alimentares conscientes e os seus impactos no bem-estar e na saúde ao longo da vida", acrescenta.

De seguida, "será apresentado o vídeo da peça 'A Roda dos Alimentos?', criado pelos alunos do curso de Artes do Espetáculo/Interpretação (Teatro) do Conservatório, sob orientação do professor João Paiva, que propõe uma abordagem criativa e reflexiva sobre hábitos alimentares", refere ainda.

Sobre este vídeo, a sinopse diz que "um dia como os outros. Uma turma, numa escola. Toca a campainha. Entram na sala de aula mas… algo está diferente. O professor? Nem vê-lo. No seu lugar, um botão. Carrega-se, ou não? Decidem carregar e são transportados para uma aula um pouco diferente. Vão discutir, conversar e tomar decisões. Mas cuidado, nunca se sabe o que pode acontecer se falharem".

De referir que a entrada é livre, mas limitada mediante a lotação do espaço.