Auditório do Museu da Electricidade recebe apresentação do projecto de vídeo-performance 'Watter – Como veias de uma cidade viva!'

No âmbito da disciplina de FCT – Videoarte do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM) apresentam o projecto de vídeo-performance 'Watter – Como veias de uma cidade viva!', amanhã, dia 27 de Maio, às 15 horas, no Auditório do Museu da Electricidade.

Desenvolvido pelos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM), no âmbito da disciplina de FCT – Videoarte, este projecto explora o papel da água como geradora de energia, através de uma abordagem artística que alia imagem, som e instalação, indica nota à imprensa.

Inspirado no colectivo 'What is Watt', composto por artistas nacionais nas áreas da fotografia, arte digital, instalação, videoarte e música digital, 'Watter' presta ainda homenagem ao artista Bill Viola, referência internacional na videoarte contemporânea.

"A concretização desta peça só foi possível graças ao apoio da EEM – Empresa de Electricidade da Madeira e do Museu da Electricidade, que acolheram o projecto e proporcionaram o acesso à Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela — uma peça-chave na criação desta obra e que este ano celebra os seus 60 anos de existência", acrescenta.

E prossegue: "O projecto contou também com a colaboração da APCA Madeira, do professor Carlos Valente e do curador Hugo Olim, fundamentais na investigação em torno do projecto original 'What is Watt'. A componente sonora da performance conta com a generosa cedência da música 'GP#4 – Performed at MMIPO', da autoria do virtuoso Pedro Pestana, criada originalmente para o colectivo 'What is Watt'".

Este projecto foi realizado pela professora Margarida Menezes, em colaboração interdisciplinar do curso de Multimédia com os professoes Marco Amaral, Roberto Macedo e Diogo Correia Pinto, do Conservatório-Escola das Artes da Madeira.

A entrada é livre.