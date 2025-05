Funchal tem compromisso com construção de uma cidade verdadeiramente inclusiva

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Barcamonte, afirmou, hoje, que "o município do Funchal tem um compromisso com a construção de uma cidade verdadeiramente inclusiva onde a diferença seja vista como riqueza e não como obstáculo". A declaração foi prestada na sessão de abertura da formação 'Diálogo Intercultural', que decorre na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

A iniciativa resulta de uma parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no âmbito da Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, presentemente a decorrer.

Para a autarca, esta iniciativa centra-se na defesa de uma sociedade plural, coesa e justa: "formações como esta são ferramentas de mudança, são espaços onde podemos desconstruir preconceitos, reconhecer enviesamentos e assumir, com lucidez, que não há diálogo intercultural possível sem um combate firme à exclusão, à segregação e à desigualdade".

"Num tempo em que o ruído dos discursos populistas e xenófobos se faz ouvir cada vez mais alto, é urgente reforçar as vozes que promovem a escuta, a empatia e a convivência", defendeu Ana Bracamonte, acrescentando que a inclusão não se concretiza “apenas com celebrações culturais ou slogans simbólicos. Requer prática educativa, intervenção institucional e formação contínua dos profissionais que operam no terreno.”

“É por isso que acolher esta formação da AIMA é, para nós, um reforço da nossa missão enquanto autarquia”, destacou a autarca reconhecendo que este tipo de iniciativa constitui um contributo fundamental para a construção do paradigma da interculturalidade, enquanto ferramentas adequadas ao incentivo de um espírito crítico e fomento de consciência intercultural, através de espaços de debate, com práticas pedagógicas criativas e através do compromisso dos atores públicos e privados.

A formação é dinamizada por Ana Paixão, formadora da Bolsa de Formadores/as Externos/as da Agência para a Integração, Migrações e Asilo e ainda Fundadora e Presidente da Direção da Questão de Igualdade- Associação para a Inovação Social.

“O vosso papel é fundamental. A vossa escuta atenta, a vossa reflexão crítica e o vosso compromisso profissional fazem parte da resposta coletiva que queremos dar", terminou.