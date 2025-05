Projecto de Vídeo-Performance "Watter – Como veias de uma cidade viva!" estreia na Casa da Luz

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM), no âmbito da disciplina de FCT – Videoarte do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam amanhã, dia 27 de Maio, a partir das 15h00, no Auditório do Museu da Electricidade, o projecto de vídeo-performance "Watter – Como veias de uma cidade viva!".

Foto DR

De acordo com nota da escola, "este projecto explora o papel da água como geradora de energia, através de uma abordagem artística que alia imagem, som e instalação" e é "inspirado no coletivo 'What is Watt', composto por artistas nacionais nas áreas da fotografia, arte digital, instalação, videoarte e música digital", sendo que o projecto 'Watter' "presta ainda homenagem ao artista Bill Viola, referência internacional na videoarte contemporânea.

Acresce que "a concretização desta peça só foi possível graças ao apoio da EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira e do Museu da Eletricidade, que acolheram o projeto e proporcionaram o acesso à Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela — uma peça-chave na criação desta obra e que este ano celebra os seus 60 anos de existência".

Refira-se, ainda, que o "projeto contou também com a colaboração da APCA Madeira, do Professor Carlos Valente e do curador Hugo Olim, fundamentais na investigação em torno do projeto original 'What is Watt'. A componente sonora da performance conta com a generosa cedência da música 'GP#4 – Performed at MMIPO', da autoria do virtuoso Pedro Pestana, criada originalmente para o coletivo 'What is Watt'", refere.

Resta informar que "a entrada é livre e todos estão convidados a assistir a esta experiência imersiva que cruza arte, tecnologia e património", concluem os organizadores.