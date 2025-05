Exposição 'Green Design' inaugurada no Museu da Casa da Luz

Foi inaugurada esta sexta-feira, 23 de Maio, a exposição 'Green Design', no Museu de Eletricidade – Casa da Luz.

A mostra promovida pela ADARTEC - Associação Design, Arte e Tecnologia insere-se nas comemorações dos cinco anos do projecto Green Design e estará patente ao público até 14 de Junho de 2025.

'Green Design' apresenta uma selecção de soluções criativas e sustentáveis, desenvolvidas com uma abordagem pedagógica e comunitária. Os projectos resultam de diversas acções de formação com foco na aplicação de práticas ecológicas no quotidiano e na promoção de uma consciência ambiental activa.

Mais do que uma exposição, a mostra sugere uma proposta de reflexão e acção, num manifesto educativo e ambiental, que apela à responsabilidade individual e colectiva na gestão consciente dos recursos do planeta.