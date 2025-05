SATA Air Açores reforça operação de verão com avião Dash 400

A SATA Air Açores vai reforçar a sua operação de verão com mais um avião Bombardier Dash 400 a partir de 01 de junho e até 30 de setembro, revelou hoje o grupo de aviação comercial.

A aeronave operará em regime de ACMI (aluguer com tripulação) durante estes meses de maior procura da época de verão.

Segundo o Grupo SATA, em comunicado, este reforço temporário "tem como objetivo aumentar a robustez operacional e dar uma melhor resposta aos picos de procura típicos da época alta".

Com a aeronave, a frota da companhia passa a contar com oito aviões, incluindo seis do modelo Bombardier Dash Q400 e dois do modelo Bombardier Dash Q200.

O novo avião, de acordo com a nota de imprensa da operadora, permitirá disponibilizar mais lugares e cubicagem de carga na rede, tendo capacidade para 78 passageiros.

A decisão de incluir esta aeronave através do modelo de ACMI surgiu "após análise de diferentes opções de aluguer, que não foram possíveis de realizar devido à escassez de soluções viáveis de 'leasing' de longo prazo no mercado".

Neste verão, a SATA prevê operar mais de 550 ligações semanais entre as ilhas do arquipélago dos Açores, o que representa cerca de 80 voos por dia.

O grupo opera entre as ilhas com a SATA Air Açores, cabendo à Azores Airlines os voos de e para fora do arquipélago.