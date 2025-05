Mulher detida pelo esfaqueamento de 18 pessoas em Hamburgo

Uma mulher de 39 anos foi detida pelo esfaqueamento de 18 pessoas na sexta-feira na Estação Central de Hamburgo, no norte da Alemanha, depois de ter admitido o crime, informou hoje a Procuradoria-Geral da Alemanha.

"A autora admitiu os factos", disse uma porta-voz do Ministério Público alemão, em Hamburgo, à agência noticiosa espanhola, Efe, depois de a detida, uma cidadã alemã, ter sido levada ao tribunal no sábado.

Na sexta-feira, a mulher foi detida como alegada autora do esfaqueamento que fez 18 feridos, alguns deles com gravidade, num ataque sem motivação política. A investigação aponta o estado psicológico instável da mulher como a causa do ataque.

A autora do ataque foi identificada pela imprensa como sendo Lídia S. e, de acordo com o jornal Bild, tinha tido alta de uma clínica psiquiátrica na véspera do ataque.

Por ordem judicial, de acordo com o jornal, a mulher detida, que já está sob investigação por outro incidente violento em que atacou um menor no aeroporto de Hamburgo, está atualmente numa clínica.