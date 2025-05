Pelo menos 12 feridos em ataque com faca na estação da cidade alemã de Hamburgo

Pelo menos 12 pessoas ficaram hoje feridas, várias com gravidade, num ataque com faca na estação central de comboios de Hamburgo, norte da Alemanha, anunciou a polícia alemã, que deteve o suspeito.

"De acordo com as averiguações iniciais, uma pessoa na estação central terá ferido várias pessoas com uma faca. O suspeito foi preso pela polícia", anunciou a polícia de Hamburgo, na rede social X.

A agência France-Presse (AFP) avança que do ataque resultaram 12 feridos.

Meios de comunicação social alemães, que inicialmente referiram que oito pessoas tinham ficado feridas no ataque, aumentaram o número de feridos para 12, segundo o diário Bild e a cadeia de televisão de 24 horas NTV.

A emissora do norte da Alemanha, NDR, informou que, por volta das 18:05 locais (menos uma hora em Lisboa), um grande número de agentes policiais e serviços de emergência médica foram enviados para a estação central da cidade portuária do norte da Alemanha após o ataque.

Numa publicação anterior na rede social X, a polícia tinha referido que estava em curso "uma grande operação policial" no local.

Segundo um porta-voz dos bombeiros de Hamburgo ouvido pela AFP, vários feridos estão em estado crítico.

A NTV, que citou como fonte os bombeiros de Hamburgo, afirmou que três das pessoas atacadas nas plataformas 13 e 14 da estação de comboios ficaram gravemente feridas.

Imagens publicadas por vários meios de comunicação social alemães mostram os feridos a serem assistidos em macas e uma plataforma ferroviária isolada pela polícia.

Nos últimos meses, a Alemanha assistiu a uma série de esfaqueamentos mortais que chocaram o país, bem como a ataques motivados por 'jihadistas' e violência de extrema-direita que trouxeram à ribalta as questões de segurança e da imigração.

No sábado passado, quatro pessoas ficaram feridas num ataque com faca no oeste do país. O presumível autor foi um sírio de 35 anos detido pelas autoridades, que suspeitam de um ataque islâmico. O homem atacou um grupo de pessoas à porta de um bar no centro de Bielefeld, antes de fugir.

A estação de Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, é um importante centro para comboios locais, regionais e de longa distância.