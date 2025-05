Taxista japonês foi detido por suspeita de drogar e violar cerca de 50 mulheres

A polícia do Japão deteve um taxista, Satoshi Tanaka, de 54 anos, por suspeita de drogar e violar cerca de 50 passageiras, confirmou hoje um porta-voz da Polícia Metropolitana de Tóquio.

As autoridades encontraram três mil vídeos e imagens do taxista a agredir mulheres, no interior do táxi ou na casa do taxista, depois de as obrigar a tomar comprimidos para dormir, sob o pretexto de que eram bons para a saúde.

De acordo com o porta-voz, o caso foi descoberto depois de o detido ter alegadamente dado comprimidos para dormir, em julho, a uma mulher de 20 anos, que entrou no táxi depois de ter bebido com amigos.

Mais tarde, o homem levou-a para casa, filmando o abuso com o telemóvel, além de roubar o dinheiro que a vítima tinha.

As autoridades estão a investigar dezenas de casos semelhantes depois de terem encontrado milhares de imagens e vídeos no telemóvel do homem.

Quando questionado, Tanaka disse que "não se lembrava" do que aconteceu.

Algumas das imagens no telemóvel datam de 2008, de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

O taxista já tinha sido detido em outubro, por suspeita de drogar outra mulher e roubar-lhe cerca de 40 mil ienes (247 euros), mais foi libertado, antes de ser novamente detido em dezembro, por outra alegada agressão.